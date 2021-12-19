РИАМО - 19 дек. В квартире жилого дома на улице Маршала Тухачевского найдено расчлененное тело женщины. Дверь в квартиру пенсионерки вскрыли специалисты, так как она была заперта, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 18 декабря.

По данным источника, внук пенсионерки рассказал, что ранее она уехала из Твери и после этого перестала выходить на связь. Полиция отправилась по указанному молодым человеком адресу и обнаружила тело женщины.

Криминалисты установили, что пенсионерку убили около суток назад.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас ведется розыск подозреваемого в убийстве 67-летней женщины. Источник телеканала называет в качестве подозреваемого 51-летнего Олега Девина.