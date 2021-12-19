РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске образовалась почти двухкилометровая пробка на трассе А-107 в воскресенье вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным на 18:46 на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от квартала производственных территорий МИС до автобусной остановки «ДСР-13». Затор отмечается и в противоположной полосе движения.

Также пробки отмечены на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская, Высотная, Индустриальная и других.