РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. Фотограф из подмосковной Балашихи Сергей Фаренюк занял третье место в фотоконкурсе National Geographic «Дикая природа России 2021» в номинации «Аэросъемка». На конкурс он представил снимок «Перерождение», сообщается на сайте National Geographic.

Конкурс проводился в 10-й раз и объединил как профессиональных фотографов, так и начинающих авторов. В этом году для участия в конкурсе на сайте nat-geo.ru было загружено более 40 тыс. работ в 16 номинациях.

Со своим снимком «Перерождение» Фаренюк вошел в тройку лучших в номинации «Аэросъемка», где были представлены панорамные виды, снятые в полете над необъятными российскими просторами.

Фаренюк уже неоднократно становился победителем международных фотоконкурсов.