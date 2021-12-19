РИАМО - 19 дек. Российский режиссер Андрей Малюков скончался на 74-м году жизни от последствий коронавируса, пишет Nation News.

О смерти народного артиста России сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук. По ее словам, режиссер последние годы тяжело болел, поэтому не смог справится с коронавирусом.

Малюков родился в Новосибирске в 1948 году. В 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1981 году снял один из первых советских фильмов-катастроф — «34-й скорый».

Режиссер известен зрителям по фильмам и ТВ-сериалам. Среди них —«Спецназ», «Диверсант», «Мы из будущего», «В зоне особого внимания» и «Грозовые ворота».

Малюков был неоднократно отмечен различными наградами в сфере киноиндустрии. Он также является обладателям Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и ордена Дружбы.

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