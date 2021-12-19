РИАМО - 19 дек. В Кемеровской области в шахте им. А.Д. Рубана произошло возгорание, сообщает РЕН ТВ.

Пожар произошел в забое по добыче угля, под землей находятся люди.

По предварительным данным, сейчас с места ЧП эвакуируют 128 горнорабочих. На поверхность подняли 7 человек.

Сведений о пострадавших нет. Подробности происшествия в настоящий момент выясняются.

Ранее в ноябре взрыв метано-воздушной смеси произошел на шахте «Листвяжная» в Кемерово. Жертвами аварии стал 51 человек, из которых 5 — горные спасатели. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Правительство Кемеровской области распорядилось выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, а пострадавшим – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.