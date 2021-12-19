РИАМО - 19 дек. Массовая вакцинация в регионах РФ стартовала в начале года. Сейчас Россия изучает опыт введения в разных странах мира штрафов для граждан за отказ прививаться от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

«Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации - ред.) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — отметила Попова.

В России с начала пандемии выявлено 10 214 790 случаев коронавируса. Всего умерло 297 203 человек с диагностированным коронавирусом, вылечился 8 984 921 пациент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что считает противников вакцинации от Covid-19 «опасными дураками».

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