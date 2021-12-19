РИАМО - 19 дек. Коммунальные службы столицы за сутки утилизировали порядка 100 тыс. кубических метров снега. Работы по очистке улиц в настоящий момент продолжаются, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Утилизацию снега на территории города осуществляют 56 снегосплавных пунктов.

Во всех районах столицы убирают и вывозят снег. В работах задействована роторная, снегоуборочная и другая необходимая техника, а также средства малой механизации и бригады дворников.

Проезжую часть, тротуары и дворы несколько раз в день прометают специальные машины, после этого территории обрабатываются противогололедным материалом.

Столичных водителей просят соблюдать ПДД, быть внимательными и с пониманием относится к работе коммунальных служб.

В ночь с 18 на 19 декабря Москву накрыл сильный снегопад. По данным синоптиков, высота снежного покрова на территории города местами увеличилась до 27 см.