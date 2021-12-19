РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В Подольске начали завозить лед для второго фестиваля-конкурса ледовых скульптур «Сказки планеты Земля», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Лед начали доставлять в сквер Поколений. Фестиваль пройдет 25 декабря в 16:00.

Первый фестиваль ледовых скульптур, который проходил в Подольске в преддверии 2020 года, посетили более 100 тыс. человек. Ожидается, что мероприятие этого года будет не менее масштабным.

В фестивале планируют принять участие лучшие скульпторы России, которые приедут в Подольск из разных уголков страны — от Калининграда до Якутии. Авторов лучших работ наградят призами в разных номинациях.

Традиционно в этот же день в сквере Поколений состоится церемония зажжения главной городской елки, а также пройдет городской праздник «Новогодний серпантин» и подведение итогов городского конкурса «Новогодняя игрушка».