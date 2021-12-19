РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Депутат Подольска Денис Бесогонов поздравил горожан с Днем памяти святого Николая Чудотворца и пожелал им мира и добра.

День памяти святого Николая Чудотворца отмечается в православных церквях, использующих юлианский календарь, 19 декабря. В других православных церквях и Римско-католической церкви — 6 декабря по григорианскому календарю.

Праздник установлен в память преставления святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых в Русской православной церкви.

«От всей души поздравляю горожан с праздником! Мира, добра, всего самого наилучшего», — написал Бесогонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».