РИАМО - 19 дек. В 00:53 в воскресенье оперативному дежурному поступило сообщение о возникновении пожара в нежилом строении в городском округе Щелково. Ликвидировать последствия удалось к 04:14, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в здании по адресу: улица Заводская, 1, владение 100.

На месте работали 38 пожарных и 11 единиц спецтехники. Происшествие обошлось без пострадавших.

Специалисты рекомендуют в случае возникновения чрезвычайной ситуации не впадать в панику и незамедлительно обратиться за помощью по номеру 112.