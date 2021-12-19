РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В марте 2021 года подрядчик отремонтирует «лежачий полицейский» на Сосновой улице Подольска. Работы выполнят по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница округа написала на портал обращение с просьбой отремонтировать искусственную дорожную неровность. Она отметила, что «лежачий полицейский» установили несколько месяцев назад и на нем уже появились ямы.

Администрация Подольска рассмотрела обращение и сообщает, что данный вопрос был изучен на комиссии по «Безопасности дорожного движения» совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями.

Работы по демонтажу искусственной неровности на указанной автомобильной дороге будут выполнены в срок до 24 марта 2022 года. В частности, подрядной организацией будут проведены работы по ремонту данной искусственной дорожной неровности.