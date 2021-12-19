РИАМО - 19 дек. В одном из цехов «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел сильный взрыв. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Происшествие случилось на чугунном производстве. Там взорвался ацетиленовый баллон. На работу предприятия инцидент никак не повлияет.

«Около 17:00 в чугунном цехе в корпусе №20 на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел взрыв. Возгорания не последовало», - рассказал источник агентства в экстренных службах.

Прибывшие на место пожарные осмотрели баллон и выявили, что на нем разгерметизировался редуктор. С 20 декабря завод продолжит работать в обычном режиме.