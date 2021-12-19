РИАМО - 19 дек. В вечернее время температура в столице опустится до минус 8-6 градусов. Переход от плюсовых к минусовым значениям приведет к образованию гололедицы на тротуарах, во дворах и на дорогах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Колебания температуры будут сочетаться со снегопадом. На улицах в ближайшие часы станет скользко.

Специалисты комплекса рекомендуют москвичам тщательно выбирать обувь и соблюдать предельную осторожность.

Автомобилистов призвали держать дистанцию и не превышать скорость, а также строго следовать другим правилам дорожного движения.

Коммунальные службы постоянно мониторят состояние дорог и тротуаров, проводят все необходимые работы. На опасных участках – на МКАД и в новой Москве – дежурят тягачи.