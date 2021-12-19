РИАМО(БАЛАШИХА) - 19 дек. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев 18 декабря побывал на открытии гастронома на Пригородной улице, 92, в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи и оценил ассортимент представленной продукции, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета.

Свежие овощи и фрукты, колбасы и сыры, ароматную выпечку, орехи и сухофрукты — все это можно приобрести в гастрономе, который открылся в Балашихе у ТЦ «Стройпарк».

На площади около 600 кв. метров разместились девять отделов с натуральными продуктами. Покупатели могут приобрести все необходимое для домашней кухни, а также попробовать уже готовые блюда в уютном кафе.

В честь праздничного открытия для посетителей устроили дегустацию и розыгрыш призов — продуктовых наборов и сувениров.