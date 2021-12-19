РИАМО(БАЛАШИХА) - 19 дек. Пожар произошел в воскресенье ночью в квартире жилого дома на Советской улице в Балашихе, пострадали люди, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 00:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Балашиха, улица Советская, дом №3.

В 03:03 последствия пожара были ликвидированы. К тушению возгорания привлекались 20 спасателей и 6 единиц техники.

В настоящее время подробностей о количестве пострадавших нет.