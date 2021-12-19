РИАМО - 19 дек. В воскресенье утром в деревне Анискино Можайского городского округа загорелся жилой дом. Сообщение об этом поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 09:54, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ликвидировать последствия возгорания удалось к 11:42. В результате пожара никто не пострадал.

Жилой дом потушили силами 10 спасателей и 3 единиц специализированной техники.

Специалисты МЧС напоминают, что обратиться за помощью можно по телефону 112. Кроме того, по номеру 8 (498) 505-41-70 работает телефон доверия МЧС.