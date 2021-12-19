РИАМО - 19 дек. Развитие сферы туризма в Подмосковье является приоритетным направлением для региона. Задача властей заключается в том, чтобы обеспечить всем гостям хороший уровень комфорта и впечатлений. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша задача — чтобы люди с удовольствием приезжали в Подмосковье, чтобы эта прекрасная земля ассоциировалась только с положительными моментами. Это природа, наши усадьбы, достопримечательности, монастыри, русская история и культура. <...> Мы видим, что туристический поток увеличивается», — сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

По словам губернатора, увеличение туристического потока имеет большое значение для развития экономики области и появления новых рабочих мест. Поэтому важно создавать условия, чтобы у людей была возможность остановиться в хорошей гостинице, вкусно поесть, посетить интересные достопримечательности и сходить в музеи.

«Мы хотим, чтобы туризм, все услуги, которые с ним связаны — рестораны, гостиницы — развивались цивилизованно, не ниже определенного стандарта. Сотрудничаем с ведущими компаниями, сетевым бизнесом», — подчеркнул глава Подмосковья.

Воробьев напомнил, что с 2018 года победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали 27 подмосковных проектов. Это инициатива президента РФ, которая уже позволила поменять облик Зарайска, Вереи, Сергиева Посада и других городов.



За счет регионального бюджета модернизируют парки, чтобы в них можно было комфортно и безопасно гулять всей семьей, заниматься спортом зимой и летом. За 5 лет в Подмосковье благоустроят 50 лесопарков.

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