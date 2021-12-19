РИАМО - 19 дек. В многоквартирном жилом доме в округе Мытищи произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену в 12:21 в воскресенье. Возгорание произошло в доме №33 по улице 1 Крестьянская.

На место выехали спасатели, ликвидировать последствия удалось к 13:57. К тушению привлекли 10 сотрудников МЧС и 3 единицы специализированной техники.

Ранее пожар произошел в округе Пушкинский. В садовом доме погибли женщина и ребенок, еще одного ребенка госпитализировали.