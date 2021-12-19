РИАМО - 19 дек. Лечение пациента с коронавирусной инфекцией в московском стационаре в среднем обходится городу в сумму около 240 тыс. рублей. В ноябре на эти цели правительство столицы направило 5,6 млрд рублей, сообщает Газета.ru.

Соответствующие цифры огласил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

По его словам, самые большие затраты приходятся на пациентов, находящихся в реанимации.

«Если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. на человека. Четверть миллиона — один больной в стационаре», — сказал Собянин.

За минувшие сутки в Москве выявили 3013 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев в столице с начала пандемии превысило 2 млн.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве пока не вводятся новые коронавирусные ограничения на новогодние праздники. В случае необходимости горожан предупредят об этом заранее.

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