РИАМО - 19 дек. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева программу по замене и ремонту лифтового оборудования со сроком эксплуатации от 20 до 25 лет скорректировали, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

В Московской области набран высокий темп выполнения работ по замене лифтового оборудования в рамках реализации программы капитального ремонта. На сегодняшний день весь лифтовой парк, отработавший свой нормативный срок 25 лет, заменен. С 2020 года программа по замене лифтов идет в плановом режиме.

«Согласно поручения губернатора органы местного самоуправления провели оценку состояния своего лифтового хозяйства. Выявлено более 2 тыс. лифтов со сроком службы 20-25 лет. К уже сформированному и ранее утвержденному плану на 2021 год по замене 357 единиц лифтов в 119 домах, добавится 169 лифтов в 8 муниципалитетах», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Муниципалитеты региона уже направили соответствующие заявки в ЕИАС ЖКХ на включение лифтов в краткосрочный план капитального ремонта на 2021 год. Новые договоры будут заключены в 4 квартале текущего года. Замена лифтов не носит сезонный характер, соответственно работы будут проводиться максимально комфортно для жителей. Реализация работ по замене лифтового оборудования начнется в начале 2022 года.