РИАМО - 19 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве пока не вводятся новые ограничения, все остается в текущем режиме. В случае необходимости горожан предупредят об этом заранее, сообщает РИА «Новости».

Ответ на вопрос о возможных ограничениях мэр дал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

«Жить — так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», — сказал Собянин.

Ранее стало известно, что метрополитен в Санкт-Петербурге не будет работать в новогоднюю ночь. В Москве же пассажиров в этот период будут перевозить бесплатно.

За минувшие сутки в городе выявили 3013 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев с начала пандемии составило 2 003 080.

Врачи напоминают, что только прививка от коронавируса поможет не заразиться инфекцией. Кроме того, у вакцинированных болезнь протекает в легкой форме.

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