РИАМО - 19 дек. Сферы образования и здравоохранения являются очень чувствительными темами и им уделяется особое внимание в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что регион активно растет. Каждый год все больше детей идут в школы и детсады, поэтому нужно успевать обеспечивать социнфраструктуру. Еще одна важная задача — качественное образование.

«Мы делаем большие инвестиции в школы. Население растет, мы должны строить не менее 30 школ в год. Это весьма много. Плюс детские сады, мы в этом году построили 20, плюс 50 палисадиков. Огромный запрос на систему образования. Мы делаем флагманские учебные заведения, чтобы дети получали качественное образование, привлекаем лучших преподавателей», — сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Другое важное направление — здравоохранение. По словам губернатора, из-за пандемии эта сфера сейчас испытывает небывалую нагрузку. В Московскую область привлекают врачей из разных регионов, а чтобы они оставались — создают им хорошие условия для работы и жизни.

«Мы ищем врачей и понимаем, что врачи будут задерживаться у нас в регионе только в том случае, когда мы о них заботимся», — подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье действует ряд программ по поддержке работников здравоохранения. Они могут приобрести жилье по социальной ипотеке, а также получить земельные участки для строительства своего дома.

С января у медиков определенных специальностей появится возможность получать ежемесячную компенсацию в 20 тыс. рублей за аренду квартиры.

«Мы рады, когда у нас закрываются дефицитные специальности по врачам — хирурги, онкологи, урологи, другие узкие специалисты», — резюмировал губернатор.