РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Волонтеры Подольска отправили две машины с вещами для нуждающихся в Орловскую и Владимирскую области, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительная лавка «На Благо» сестричества милосердия продолжает активно работать, принимать посетителей и формировать отправки в регионы.

На днях волонтерами были отправлены две грузовые машины с вещами в Орловскую и Владимирскую области, которые уже раздали нуждающимся. Также продолжается выдача вещей для проживающих в трудовых домах, с которыми сестричество активно сотрудничает, а также для нуждающихся малоимущих семей.