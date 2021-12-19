РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В работе информационных ресурсов МВД России произошел технический сбой, который еще устраняют, поэтому жители Подольска смогут воспользоваться услугами по выдаче прав и регистрации машин 20 декабря, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий технического сбоя в работе ведомственных информационных ресурсов. Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

Восстановительные мероприятия продолжаются. Однако на данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря.

В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.