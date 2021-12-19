РИАМО - 19 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина гнетет высокая смертность граждан от коронавируса. Эта проблема волнует и других представителей правительства, сообщает Газета.ru.
Информацией Песков поделился в интервью в фильме телеведущей Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».
Только за минувшие сутки в России умерли 1023 Covid-пациента. Общее число жертв инфекции в стране составило 297 203.
За сутки в стране выявили еще 27 967 новых случаев. С начала пандемии было зарегистрировано 10 214 790 случаев. Побороть болезнь удалось 8 984 921 человеку.
Ранее Песков назвал «опасными дураками» тех, кто выступает против вакцинации от коронавируса.
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