РИАМО - 19 дек. Опубликована закупка на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту ГБПОУ «Шатурский энергетический техникум», сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Объект располагается по адресу: Шатура, пр-т Ильича, д. 2.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 390,667 млн руб.

Исполнитель должен будет обеспечить оптимальные функциональные связи между учебными классами и помещениями общего пользования. Также необходимо предусмотреть компактное архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение здания (в едином объеме) с созданием зон различного функционального назначения и соответствием их действующим санитарно-гигиеническим, технологическим, противопожарным и др. требованиям.

В наружной отделке фасадов будут применены современные естественные и искусственные материалы с возможностью производства отделочных работ в зимнее время.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Срок выполнение работ намечен на 2022 год.