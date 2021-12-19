РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. Городские округа Домодедово и Ленинский объединять не планируют, сообщил сенатор Российской Федерации Александр Двойных.

В Домодедове провели встречу журналистов и блогеров округа с Александром Двойных.

«Я надеюсь, что мы сегодня поговорим на все волнующие темы. Мне начала приходить информация в социальных сетях, начали спрашивать про объединение Домодедова и Ленинского городского округа», - сказал Двойных.

Он добавил, что ни разу не слышал, чтобы эта тема поднималась. Домодедово и Ленинский городской округ абсолютно самостоятельны с точки зрения бюджета, с точки зрения транспортной инфраструктуры, с точки зрения управленческих решений.