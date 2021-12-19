РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. В воскресенье в event-пространстве «База» на территории Балашихинской фабрики проходит новогодняя ярмарка. В ней принимают участие 28 мастеров с товарами ручной работы, а ее юные посетители участвуют в мастер-классах по изготовлению новогодней игрушки и росписи фигурок из соленого теста, сообщила «РИАМО в Балашихе» один из организаторов мероприятия и SMM-менеджер «Фабрики 1830» Екатерина Шевченко.

Ярмарку приурочили к Новому году и Рождеству, так как декабрь — самое время задуматься о вариантах новогодних подарков для близких и друзей. Лучшие мастера предложили посетителям ярмарки свои авторские игрушки, красивые украшения, косметику, пряники, шоколад и многое другое.

«В этом году 28 мастеров из Балашихи и других городов Подмосковья представили свои уникальные товары ручной работы на новогодней ярмарке. В течение дня у нас проходит несколько мастер-классов: по росписи гипсовых фигурок, фигурок из соленого теста, изготовлению смешариков из ниток, а также новогодних украшений. Посетителей ждет и розыгрыш призов. Ждем всех желающих», — сказала Шевченко.

Она добавила, что ярмарка будет открыта до 18:00.

Одна из участниц ярмарки фуд-флорист, декоратор из Балашихи Мария Николаева впервые принимает участие в ярмарке, поэтому для нее это очень ответственно.

«Хочется порадовать людей своими товарами, создать им новогоднюю атмосферу. У меня представлены живые украшенные елочки из датской ели. Они очень долго стоят и полгода точно не будут осыпаться. А еще есть орешки с предсказаниями. Это грецкие орешки золотого цвета. Когда их открываешь, внутри – пожелание. В качестве подарка у меня можно приобрести и необычные свечи из соевого воска с бетоном», – говорит Мария.

Цены у нее ниже, чем у других мастеров, чтобы каждый посетитель мог приобрести подарок и порадовать не только себя, но и близких. На ярмарке она также организовала для детей мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.

Мастер Алена Спиридонова – владелица небольшой домашней мастерской. Для посетителей ярмарки она приготовила букеты из датской ели с шишками, шоколад с орехами, сушеными фруктами и ягодами, зефирные наборы и другие вкусные подарки.

У Марии Гуреевой в ярмарке принимают участие ее друзья, которых она пришла поддержать и выбрать подарки.

«Это очень здорово, когда в одном месте можно сделать подарки сразу всем своим близким и поддержать наших рукодельниц, потому что это очень тяжелый труд», – заключила Гуреева.

Ярмарка проходит по адресу: ул. Советская, 36, корп. 7.