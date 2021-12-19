РИАМО - 19 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что считает противников вакцинации от Covid-19 «опасными дураками» и раскритиковал их поведение, об этом пишет Газета.ru.

Свою позицию по отношению к антиваксерам Песков раскрыл в фильме телеведущей Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год».

Представителя Кремля Пескова попросили описать одним словом людей, отказывающихся от прививок и призывающих к этому других граждан.

«Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — сказал Песков в интервью на телеканале «Россия-1».

За сутки в РФ выявлено 27 967 новых случаев заболевания. За это же время — 1023 смерти и 32 655 выздоровевших.

Всего в России на сегодня выявлено 10 214 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 297 203 летальных исхода, вылечился 8 984 921 человек.

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