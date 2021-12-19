РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. Застройщиков складских комплексов обязали обеспечивать склады достаточной парковочной инфраструктурой, сообщил сенатор Российской Федерации Александр Двойных.

В Домодедове провели встречу журналистов и блогеров округа с Александром Двойных.

«Сегодня есть четкие требования к застройщикам складских комплексов, которые, к сожалению, не сразу были приняты. Они обязывают их обеспечить необходимой парковочной инфраструктурой те склады, которые они открывают», – сказал Двойных.

Он отметил, что ярким примером такого комплекса является «Радиус групп» на М-4.

По мнению сенатора, Московская область уже подошла к той черте, когда «нужно принимать решение о создании отдельного ведомства – транспортной инспекции».

«И я думаю, что мы уже готовы к формированию платных паркингов на территориях, где очень много транзита. Таких как вокзалы, автовокзалы. Это связано с тем, что вокзалы у нас формировали в советские годы, когда не было такого трафика. А жизнь людей рядом с вокзалом и заставленными транзитными автомобилями дворами крайне неудобна», – добавил Двойных.