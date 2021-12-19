РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска будут выявлять нетрезвых водителей с 20 до 26 декабря на дорогах округа, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Цель профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» – профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В рамках этого мероприятия пройдут проверки водителей на выявление признаков опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение.

За повторное совершение таких правонарушений предусмотрена уголовная ответственность.