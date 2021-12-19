РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поздравил горожан с православным праздником – Днем Святителя Николая.

«Всех православных христиан сердечно поздравляю с Днем памяти Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских», – написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в мире. Издревле на Руси небесного покровителя считали защитником моряков, купцов, детей и невинно осужденных. Ему молились и земледельцы — о хорошей погоде и добром урожае.

Этот день считается первым предвестником Нового года и Рождества – самых любимых зимних праздников россиян. В Николин день принято дарить друг другу сувениры и сладости, не грустить, веселиться и проводить день с пользой.

«В этот светлый праздник всем желаю здоровья, мира, добра и благополучия», – заключил Волков.