РИАМО - 19 дек. В Подмосковье регулярно проводится патрулирование водных объектов. В профилактических рейдах задействуют более 150 спасателей и 58 единиц техники, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Очередной мониторинг провели в субботу. В рамках рейда специалисты замерили толщину льда и провели беседы с рыбаками.

«Особое внимание спасатели уделили местам, привлекающим любителей подледного лова. Работники противопожарно-спасательной службы провели с рыбаками разъяснительные беседы, напомнили им о запрете выхода на тонкий лед и порекомендовали не рисковать собственной жизнью ради улова», – сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Рыбакам напомнили, как помочь друг другу в случае ЧП, и какие средства спасения нужно брать с собой на рыбалку.

По состоянию на 18 декабря, лед на водоемах не достиг безопасной толщины.

«Потепление в регионе в середине декабря истончило лед, который и без того был очень ненадежным», – объяснил Пестов.