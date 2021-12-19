РИАМО - 19 дек. В столице и области самой морозной станет самая длинная ночь года — с 21 на 22 декабря, однако холод не будет чрезвычайно суровым, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Основные тезисы на неделю: «Полночь года» станет самой морозной! 22 декабря — самый холодный день с 1978 года!

Испытание зимой не будет чрезвычайно суровым!» — написал Тишковец в своем Instagram.

Первые волны холода будут ощущаться в Москве и области уже в понедельник, однако, по словам синоптика, это не «ультраполярное», а просто «полярное» вторжение.

«В столичном регионе в предстоящую ночь воздух остынет до минус 4-9, а днем уже будет не выше минус 7-12, вечером минус 10-15», — отметил Тишковец.

Он добавил, что в день зимнего солнцестояния — 21 декабря — температура продолжит опускаться. Под утро столбики термометров доберутся до минус 15-20 градусов, а к полудню — поднимуться максимум до минус 12-17.

«В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 17-22, после полудня — минус 14-19, что на 10-12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом», — объяснил метеоролог.

Рекордов по минимальной температуре от 22 декабря ждать не стоит. Самым холодным этот день был в 1919 году, когда в регионе ударили морозы до минус 36,3 градуса, но дневные показатели все же будут «выдающимися».

«В век глобального потепления такого студеного дня еще ни разу не было, а в прошлом столетии последний раз подобные морозы в этот день наблюдались 43, 52 и 54 года назад. <...> При этом дневная норма декабря составляет минус 3,5», — сообщил Тишковец.

В четверг морозы немного отступят под влиянием гребня антициклона. По утро температура составит минус 16-21 градусов, днем — до минус 11-16 градусов. В пятницу днем возможен небольшой снегопад. Столбики термометров ночью не опустятся ниже минус 19 градусов. В дневные часы максимальная температура составит минус 8 градусов, а в выходные уже станет заметно теплее.