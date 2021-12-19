РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В Подольске повесили расписание автобусов автоколонны 1788 на остановке «Площадь Славы» после обращения одной из местных жительниц, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница округа написала на портал обращение с просьбой повесить расписание автобусов автоколонны № 1788 на остановочном пункте «Площадь Славы» (в сторону Москвы). Она отметила, что из-за отсутствия расписания пассажирам невозможно отследить автобусы.

АО «Мострансавто» рассмотрело обращение по вопросу отсутствия на остановочном пункте «Площадь Славы» информационной таблицы с расписанием движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок.

Транспортное обслуживание населения на указанном остановочном пункте осуществляет «МАП № 5 Подольска» филиал «Мострансавто». В результате обследования факты, указанные в обращении, подтвердились. Таблица с расписанием размещена.