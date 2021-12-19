РИАМО - 19 дек. Главный педиатр Московской области Нино Одинаева рассказала, что именно в новогодние праздники дети чаще обычного получают различные травмы из-за нарушения правил безопасности. Об этом сообщает «360».

«В травмпункты чаще всего привозят детей с переломами, вывихами, ушибами, рассечением губы, лба, выбитыми зубами. То есть проблем может быть много», — сказала врач.

По ее словам, чаще всего травмы дети получают не в самый Новый год, а в период новогодних каникул. Основной причиной становятся активные зимние развлечения, при которых зачастую нарушается техника безопасности.

«Санки, лыжи, коньки, тюбинги и нарушения правил катания приводят к тем последствиям, которые доктора видят в травмпунктах», — резюмировала медик.

Ушибы являются самыми частыми повреждениями на катках. Родителям важно знать, что наколенники, налокотники и перчатки до 5 раз снижают вероятность травм при катании на коньках.