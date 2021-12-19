РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В Подольске разыскивают очевидцев ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Инцидент произошел в октябре на перекрестке автодорог Московская и А-107, сообщила знакомая погибшего.

ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло 7 октября в районе 21:00.

«Мотоцикл ехал на зеленый сигнал светофора. Машина нарушила ПДД, но видео с камер нет. К сожалению, данное дело тянули и поэтому огласке мы придаем только сейчас», — сказала женщина.

Она просит всех, кто видел данную аварию или записал на камеру видеорегистратора, сообщить Людмиле Пичугиной в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/pich88.