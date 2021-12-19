РИАМО - 19 дек. Между правительством Московской области и ООО «Мультиколд» заключено соглашение о строительстве производственно-складского комплекса с низкотемпературным режимом хранения продуктов питания «Мультиколд», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Согласно условиям соглашения, компании будет предоставлен в аренду без проведения торгов земельный участок на территории городского округа Солнечногорск площадью 2,6 га в целях размещения производственно-складской комплекса площадью порядка 10 тыс. кв. м.

Производственным процессом предусмотрена обработка, сортировка, упаковка и паллетирование продукции, а камеры с различным температурным режимом хранения и обработки товаров позволят сохранять высокое качество выпускаемой продукции.

Планируемый объем инвестиций – 480 млн рублей. Реализация проекта позволит создать более 60 новых рабочих мест для жителей области.

Начать строительство объекта планируется в I квартале 2022 года. Запуск работы комплекса запланирован уже на первое полугодие 2023 года.