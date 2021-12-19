РИАМО - 19 дек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что до конца осенней сессии депутаты рассмотрят документ об отмене обязательного технического осмотра транспортных средств. Принятие законопроекта упростит жизнь миллионов жителей России, сообщает Nation News.

Стадия доработки законопроекта уже завершилась. Решение об отмене обязательного ТО может вступить в силу уже в 2022 году.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — подчеркнул Володин.

Законопроект предусматривает отмену штрафов водителей личных авто за отсутствие карточки обязательного ТО. Однако для ряда категорий техосмотр останется обязательным: машины такси, автобусы, а также грузовой транспорт. Так будет контролироваться вопрос безопасности на дорогах.

Перспективы отмены обязательного техосмотра: станет ли больше аварий на дорогах>>