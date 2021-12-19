РИАМО - 19 дек. В Доме детства и юношества Серпухова открыта запись на программу «Школа Stand-Up», возраст обучающихся от 14 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Даже если вы никогда не задумывались о выступлениях в этом юмористическом жанре, то стендап это самый эффективный путь к развитию умений: хорошо шутить, ясно мыслить, доносить до публики ваши эмоции и точки зрения, чувствовать себя уверенно и управлять вниманием аудитории, развить умение мыслить и говорить образно, развить актерское мастерство и ораторские навыки», — сообщили в пресс-службе.

Также стендап помогает лучше понимать самого себя. Участники программы научатся прислушиваться к себе и выражать свои эмоции.

Занятия проводятся на внебюджетной основе. Стоимость одного занятия 300 рублей.

Предварительная запись, а также подробная информация о программе по телефону WhatsApp: +79055353192, Елена Александровна.