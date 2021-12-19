РИАМО - 19 дек. Еженедельно сотрудники столичных библиотек рассказывают о книгах, которые полезно почитать всей семьей. Заведующая отделом искусств библиотеки №187 Екатерина Потапова сформировала топ-5 произведений для детей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Книгу «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки» Екатерины Панфиловой можно почитать с малышом. Ребенка привлекут яркие иллюстрации, сделанные автором самостоятельно, и добрый сюжет. В книге рассказывается история о том, как эльфы подружились с воронами. На последних страницах читатели найдут игру и рецепт варенья из рябины.

В феврале 2022 года в библиотеке №187 планируется провести выставку иллюстраций Екатерины Панфиловой к другой ее книге - «Слон и хамелеон», а также встреча с автором и творческий мастер-класс.

Малышей также заинтересует история из книги «Карл Мопс» Фабиолы Нонн. Это произведение о любви и дружбе сопровождается трогательными картинками.

Для детей постарше есть издание «Что вырастет из этого ребенка?!» Павла Беренсевича. Книга рассказывает о детстве мужчин из нескольких поколений одной семьи. Действие разворачивается с 1833 по 2035 год.

Еще один вариант - детектив «Не открывать! Кусается» Шарлотты Хаберзак. Дети смогут вместе с героями книги поучаствовать в увлекательном расследовании.

Подросткам рекомендуют книгу «В ожидании Ани» Майкла Морпурго. Она перенесет читателя во Францию времен Второй мировой войны.