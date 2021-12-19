РИАМО - 19 дек. В столице атмосферное давление в воскресенье опустилось до 730,6 мм рт. ст. и побило рекорд для 19 декабря, зафиксированный в 1996 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, в воскресенье столица оказалась в центре «ныряющего» циклона из Северной Атлантики.



К 5 часам утра на столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря — 973.8 гПа (730,6 мм рт. ст.). Эти данные обновили рекорд 1996 года, когда было зафиксировано 974.1 гПа (730,6 мм рт. ст.).

При этом давление продолжает падать. В 10 часов утра на метеостанции ВДНХ наблюдалось 725,6 мм рт. ст., что составляет 967.1 гПа. Самое низкое атмосферное давление в декабре зафиксировано 15 числа, оно составляет 711 мм рт. ст. (948.5 гПа ).

Ранее синоптики сообщали, что на предстоящей неделе в Москву придет «ультраполярное вторжение» со стороны Карского моря.