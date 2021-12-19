РИАМО - 19 дек. Столичная полиция выявила факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет в квартире на Гвардейской улице. Схему организовала 35-летняя женщина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Гражданка заведомо знала, что иностранцы проживать в этой квартире не будут. Однако за денежное вознаграждение она помогала им с оформлением документов.

По данному факту отдел дознания ОМВД России по Можайскому району возбудил уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранцев по месту пребывания).

Женщину отпустили, взяв с нее обязательство о явке.