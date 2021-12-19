РИАМО - 19 дек. Владислав Струженков, устроивший взрыв на ступенях православной гимназии Серпуховского женского монастыря, перевелся туда из-за проблем в обычной школе, сообщает РИА Новости.

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий рассказал, что у молодого человека «не складывались отношения» с одноклассниками. Он опроверг домыслы о том, что напавшего на монастырь травили в гимназии.

«Его перевели в православную гимназию из обычной школы, где он испытывал со стороны сверстников чувство неприязни. Я не знаю, травля это была или не травля, но отношения у него не совсем складывались в обычной общеобразовательной средней школе», — сказал архиепископ.

Он добавил, что юноша доверял своим новым педагогами. По словам настоятельницы монастыря, молодой человек «беседовал и с учителями о ситуации, которая сложилась у него в семье на тот момент». О хороших отношениях говорили и сами ученики.

18-летний Владислав Струженков пришел в гимназию на территории женского монастыря в Серпухове с самодельным взрывным устройством 13 декабря и активировал его у входа в учебное заведение. В результате взрыва пострадали 10 детей. Самому Струженкову ампутировали ногу. СК возбудил несколько уголовных дел.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>