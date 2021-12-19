РИАМО - 19 дек. Для 2,2 млн жителей Подмосковья поездки на работу и домой стали быстрее и комфортнее благодаря запуску первых двух Московских центральных диаметров, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Первыми диаметрами — МЦД-1 Нахабино-Подольск и МЦД-2 Одинцово-Лобня — ежедневно пользуются порядка 480 тыс. жителей области. Кроме того, преимущества этого вида транспорта оценили автолюбители: в современные вагоны пересели более 30 тыс. владельцев машин. При этом пассажиропоток на железной дороге вырос на 17%.

«Это очень своевременный проект. Его предложил мэр Москвы (Сергей Собянин - ред.), поддержал президент (Владимир Путин - ред.). Полмиллиона человек сейчас каждый день ездят. МЦД — это, по сути, наземное метро», — сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».



В 2023 году появится еще 2 линии МЦД — от Зеленограда через Химки до Раменского и от станции Железнодорожной в Балашихе до Апрелевки в Наро-Фоминском округе. Для удобства людей возле станций, расположенных на территории Подмосковья, организуют парковки и обустраивают остановки общественного транспорта.

«Это дополнительное удобство. Нет необходимости торчать в пробках, не надо думать, где ты припаркуешь свою машину. Комфортный общественный транспорт — это наша задача. Когда мы видим запрос на автобусы в новых микрорайонах, на железнодорожное сообщение, наша задача — успевать <...> отвечать на запросы, которые больше всего волнуют жителей», — подчеркнул губернатор.