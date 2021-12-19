РИАМО - 19 дек. В среду, 22 декабря в Москве и Подмосковье ожидается наступление сильных холодов. Температура воздуха местами опустится до минус 28 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В понедельник минимальная температура в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов, а в области — до минус 10. Эта же температура будет в утренние часы, а к вечеру понизится до минус 12 градусов», — сказала Позднякова.

По словам синоптика, во вторник температура днем в столице опустится до минус 18-20 градусов и будет далее понижаться к ночи.

В среду минимальная температура ночью в столице будет от минус 23 до минус 25 градусов, а по области — минус 23-28 градусов. Дневная температура сохранится до минус 18-20 градусов в Москве, а в регионе — до минус 23 градусов.

«Начиная с четверга температура будет повышаться, но ночи все еще будут морозными», — добавила Позднякова.

Метеоролог предупредила, что в среду ожидается самый холодный день: температура воздуха опустится ниже климатической нормы сразу на 10 градусов.​