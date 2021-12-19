РИАМО - 19 дек. Свыше 10 тыс. единиц специальной техники задействовано в уборке снега на территории Москвы. Минувшей ночью в городе прошел сильный снегопад, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Прирост снега составил до 7 см. При этом за воскресенье может выпасть еще до 7 см. Общий прирост свежевыпавшего снега за сутки составит до трети месячной нормы.

Сейчас в столице идут работы по очистке улиц и дворов, а также парковок, крыш и фасадов зданий. Под особым контролем находятся пешеходные зоны и тротуары, а также подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, социальным объектам.

Водителей предупредили, что на улицах работает снегоуборочная техника и погрузчики. Автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать ПДД.

«Ночью и утром трижды провели механизированное подметание улично-дорожной сети с последующей противогололедной обработкой. В 15:00 цикл работ повторим», — отметили в пресс-службе.

Снег вывозят на снегосплавные пункты. Всего в Москве их работает 56 единиц.