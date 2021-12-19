РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Мотоциклисты и квадроциклисты провели благотворительную елку для детей из нуждающихся семей в подмосковном Подольске, сообщила организатор мероприятия.

Девушки-мотоциклистки отделения «City ​​of winds» женского мотоклуба «Крылья» совместно с квадроциклистами «ATV Club «Bizon» 17 декабря провели благотворительный новогодний утренник для 15 детей из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Дети стали героями сказки с Дедом Морозом, Снегурочкой, Забавой, Зайкой, добрыми байкерами, квадроциклистами и символом 2022 года — Тигрой.

В финале праздника дети рассказали стихи, а также получили сладкие подарки и покатались на квадроциклах.