РИАМО - 19 дек. В столице протестируют систему, которая с помощью искусственного интеллекта сможет находить свободные парковочные места внутри квартала. Конкурс на тестирование технологии объявило АО «Электронная Москва», пишет в воскресенье газета «Известия».

Стартовая цена закупки составляет около 6,2 млн рублей. Отбор заявок состоится уже на следующей неделе.

Искусственный интеллект будет просматривать камеры видеонаблюдения и с точностью до 85% найдет место для стоянки автомобиля.

Эксперимент планируется провести на 5 площадках – в Юго-Восточном, Северо-Восточном, Западном административных округах, а также в новой Москве и Зеленограде.

«Благодаря внедрению сервиса горожанам не придется тратить время на поиск свободного парковочного места, они смогут посмотреть эту информацию онлайн в мобильном приложении «Электронный дом», — рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Системы смарт-паркинга активно развиваются во всем мире. К примеру, они уже работают в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.