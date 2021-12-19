РИАМО - 19 дек. Высота снежного покрова на территории Москвы местами увеличилась до 27 см после прошедшего ночью сильного снегопада, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



За минувшую ночь в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков, что составляет 8% от месячной нормы. Благодаря этому сугробы выросли с 17 до 23 см при норме 15 см.

«На другой столичной метеостанции — Тушино — высота снежного покрова составляет 27 см», — написал Тишковец в своем Instagram.

По словам синоптика, самые большие сугробы в Подмосковье зафиксированы в Павловском Посаде — 29 см, а также в Черустях — 33 см.

Метеоролог отметил, что за предстоящую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков. При этом высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32-37 см.

«Это вдвое больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь», — резюмировал Тишковец.